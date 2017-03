Brand im Bürgerzentrum Waiblingen Schaden noch schwer einzuschätzen

Von fro 28. März 2017 - 14:40 Uhr

Die Löscharbeiten zum Großbrand im Waiblinger Bürgerzentrum sind so gut wie abgeschlossen. Der Oberbürgermeister Andreas Hesky sagt, das Ausmaß des Schadens sei noch schwer einzuschätzen. Am frühen Nachmittag will er eine erste Lagebesprechung einberufen.





Waiblingen - Der Brand im Waiblinger Bürgerzentrum ist beinahe unter Kontrolle. Die Löscharbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Die Feuerwehr stand auf dem Dach und versuchte stundenlang, den glimmenden Brand von dort aus zu bekämpfen. Schwierig machte die Löscharbeiten die Kupfereindeckung des Gebäudes und der damit einhergehende Hitzestau.

Der Waiblinger Oberbürgermeister Andreas Hesky ist in der Nacht von der Feuerwehr informiert worden und hat sich gegen 2.45 Uhr selbst ein Bild von der Katastrophe gemacht. „Herzzerreißend“ sei es gewesen, das Veranstaltungsgebäude der Stadt in Flammen zu sehen. Natürlich seien die nächsten Veranstaltungen vorerst abgesagt worden.

Ghibellinensaal noch intakt?

Es bleibe nun abzuwarten, welche Außmaße der Schaden annehme. Laut Heskys Einschätzung ist der Aufgang zum Bühnenhaus am stärksten betroffen. Der große Ghibellinensaal sei ersten Eindrücken nach nicht in Mitleidenschaft gezogen. Inwiefern der durchs ganze Haus dringende Rauch Schaden angerichtet habe, könne man natürlich nicht sagen. Die Elektrik im ganzen Haus sei abgeschaltet worden, auch hier müsse sich zeigen, was genau beschädigt worden sei.

Am frühen Nachmittag will sich der OB mit der Feuerwehr und anderen am Löscheinsatz Beteiligten zu einer ersten Lagebesprechung treffen. „Vielleicht kann man dann schon etwas mehr sagen.“