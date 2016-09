Bosch und der Abgasskandal Strafanzeigen gegen Bosch-Chef Denner

Von Anne Guhlich 08. September 2016 - 17:16 Uhr

Bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart sind mehrere Strafanzeigen gegen Volkmar Denner eingegangen. Die Anzeigeerstatter werfen dem Konzernlenker eine Verwicklung in den Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Volkswagen vor.

Stuttgart - Volkmar Denner, der Chef des Stuttgarter Technologiekonzerns Bosch, gerät wegen des Abgasskandals bei Volkswagen immer stärker Druck. Nach Informationen unserer Zeitung sind bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart inzwischen mehrere Strafanzeigen gegen Denner eingegangen.

„Uns liegt eine einstellige Anzahl an Strafanzeigen gegen Volkmar Denner vor“, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Anzeigeerstatter werfen dem Konzernlenker eine Verwicklung in den Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Volkswagen vor. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt in dem Fall bislang gegen unbekannt.