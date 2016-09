Bosch Gewerkschaft will gegen Stellenabbau mobil machen

Von red/dpa 15. September 2016 - 11:07 Uhr

Bei der Bosch-Tochter für Lenktechnik in Schwäbisch Gmünd sollen 760 Stellen gestrichen werden.Foto: dpa

Die Gewerkschaft IG Metall will nicht hinnehmen, dass bei der Bosch-Tochter für Lenktechnik in Schwäbisch Gmünd 760 Stellen gestrichen werden.

Schwäbisch-Gmünd - Die Gewerkschaft IG Metall hat Widerstand gegen die geplante Streichung von 760 Stellen bei der Bosch-Tochter für Lenktechnik in Schwäbisch Gmünd angekündigt. Die Angelegenheit werde nicht kommentarlos hingenommen, sagte der Erste Bevollmächtigte Roland Hamm von der zuständigen Geschäftsstelle in Aalen (Ostalbkreis) am Donnerstag. Die Zahl der abzubauenden Stellen müsse deutlich reduziert werden. Sie sei nicht ihn Stein gemeißelt.

Die Stellenstreichungen sollten sozialverträglich erfolgen, sagte eine Bosch-Sprecherin. Die notwendigen Gespräche sollten demnächst anlaufen. Im Werk Schwäbisch Gmünd gibt es aktuell 5500 Stellen. In den kommenden vier Jahren sollen rund 760 gestrichen werden. Bereits im Frühjahr hatte Bosch AS ein Kostensenkungsprogramm angekündigt. Die frühere ZF Lenksysteme war Anfang vergangenen Jahres komplett von Bosch übernommen worden. Bosch AS hat weltweit 14 500 Mitarbeiter, davon etwa 6000 in Deutschland.