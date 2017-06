Bosch Boxberg Klassik Wo das Oldtimer-Herz höher schlägt

Von red 25. Juni 2017 - 21:24 Uhr

Die 18. Bosch Boxberg Klassik hat die Teilnehmer mit ihren Oldtimern von Böblingen quer durch die Region bis nach Boxberg geführt. Wir haben die Bilder des Auto-Klassikers.





Stuttgart - Die Bosch Boxberg Klassik wird erwachsen. Bereits zum 18. Mal fand an diesem Wochenende die Oldtimer-Rallye quer durch die Region statt.

Gestartet sind die Teilnehmer am Samstagmorgen in der Motorworld in Böblingen, wo alle Fahrzeuge präsentiert wurden. Die Tour führte die Teilnehmer über Hepsisau, Schwäbisch Gmünd, Althütte und Großaspach am Nachmittag nach Abstatt ins Bosch-Entwicklungszentrum.

Am Sonntagmorgen ging die Tour dann weiter – durch Möglingen, Adelsheim und Bronnacker, bis die Fahrer im Bosch-Prüfzentrum Boxberg ihr Ziel erreich hatten. Dort standen dann die Wertungsprüfungen auf dem Testgelände auf dem Programm.

Ein Highlight war wie in jedem Jahr der Korso aller Fahrzeuge auf dem Hochgeschwindigkeitsoval in Boxberg.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und zeigen Impressionen von der 18. Bosch Boxberg Klassik – klicken Sie sich durch!

