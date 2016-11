„Bonfire Night“ in England Donald Trump geht in Flammen auf

Donald Trump steht seit Monaten im US-Wahlkampf unter Feuer. Bei der „Bonfire Night“ in England wird das jetzt ganz wörtlich genommen. Ein elf Meter großes Bildnis Trumps soll bald in Flammen stehen.





London - Ein elf Meter großes Bildnis des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump wird am Samstag während der traditionellen „Bonfire Night“ in England in Flammen aufgehen. Das Trump-Modell, das den Kopf seiner Rivalin Hillary Clinten in den Händen hält, soll in Edenbridge im Südosten Englands verbrannt werden, wie die Organisatoren am Mittwoch ankündigten.

„Wir helfen Trump, seine Aussage ‚brennt es nieder’ auszuleben“, erklärte Sprecher Jeni Fox. In Großbritannien werden am 5. November traditionell Feuer abgebrannt und Feuerwerke gezündet. Damit soll an diesen Tag im Jahr 1605 erinnert werden, an dem ein Anschlag von Guy Fawkes auf das Parlament vereitelt worden war. Das Trump-Bildnis von Edenbridge trägt kurze Hosen, die mit Bildern von Mexikanern bedruckt sind.

Auch Fifa-Chef Sepp Blatter traf es schon

Fox hob hervor: „Es erschien uns nur fair, auch Hillary Clinton ins Rampenlicht zu stellen.“ Edenbridge verbrennt seit Jahren statt einer Fawkes-Figur die Nachbildungen von Menschen, die die britische Öffentlichkeit verärgert haben. Im vergangenen Jahr traf es den damaligen Fifa-Chef Sepp Blatter.