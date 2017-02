Wohnungen und Einkaufszentrum evakuiert Wieder Bombe auf Daimler-Gelände in Sindelfingen

Von Hans-Joachim Graubner 16. Februar 2017 - 21:13 Uhr

Auf dem Werksgelände von Daimler in Sindelfingen ist bereits den zweiten Tag in Folge eine Bombe gefunden worden. Sämtliche Rettungskräfte sind im Einsatz.Foto: SDMG

Den zweiten Abend nacheinander zwingt der Fund einer Bombe zur Evakuierung weiter Bereiche in der Nähe des Daimler-Geländes. Auch das Stern-Center ist betroffen.

Sindelfingen - Zwei Nächte Unruhe, mitunter wohl auch Angst: Bereits am Mittwochabend wurden die Menschen in der Nähe des Mercedes-Werkes in Sindelfingen (Kreis Böblingen) wegen des Fundes einer Weltkriegsbombe aufgeschreckt, nun herrscht schon wieder Alarm: Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr wurde die Stadtverwaltung darüber informiert, dass auf dem Daimler-Werksgelände eine weitere schwere Bombe gefunden worden war. Eine akute Gefahr bestehe nicht, teilte die Stadt aber mit.

Im Augenblick wird der Bereich abgesperrt, eine 300-Meter-Zone um den Fundort muss evakuiert werden, was von 20.30 Uhr an geschehen soll. Die Entschärfung soll dann laut der Stadt fühestens von 23 Uhr an erfolgen.

Rund 1300 Anwohner in den Bereichen Nördliche Hanns-Martin-Schleyer-Straße, Riedmühlestraße, Hofstättenweg, Calwer Straße, Küblerstraße sowie Marienstraße und Martastraße sowie Beschäftigte in einem Teil des Mercedes-Benz Werks (Gebäude 2 und das Parkhaus T303) müssen laut der Stadtsprecherin Nadine Izquierdo die Gefahrenzone verlassen.

Offen ist, wann die Menschen wieder in ihre Wohnungen können

Die Evakuierung betrifft auch das Stern-Center mit dem Kino. Der Bahnsteig des Bahnhofs Sindelfingen wird geräumt und für die Dauer der Entschärfung abgesperrt. Der Busbahnhof sei von der Sperrung nicht betroffen. Wann die Menschen wieder in ihre Wohnungen können, ist offen. Im Augenblick werden sie von der Stadt in der Turnhalle Gartenstraße versorgt.

Aufgrund der Sperrung des betroffenen Gebiets kommt es zu Einschränkungen im Verkehr und Nahverkehr. Die Sperrung der Straßen im betroffenen Gebiet erfolgt ab 21 Uhr. Der Pendelverkehr vom Hotel Ritter und NH Hotel zur Turnhalle Gartenstraße beginnt ab 20.30 Uhr. Die letzte Bahn Richtung Böblingen verkehrt um 22.53 Uhr, die letzte Bahn in die Gegenrichtung nach Renningen um 22.37 Uhr. Bei den Stadtbussen ist mit Verspätungen aufgrund von Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Linie 717 fährt nicht die Haltestelle Daimlersteg an.