Bombenentschärfung in Frankfurt Newsblog: In Kürze beginnt Entschärfung der Bombe

Von red/dpa/AFP/rtr 03. September 2017 - 12:14 Uhr

In Frankfurt/Main steht am Sonntag die größte Evakuierung der Nachkriegszeit an. Eine Bombe muss entschärft werden. Alle Entwicklungen bei uns im Newsblog.





15 Bilder ansehen

Frankfurt/Main - Wegen der Entschärfung einer am Universitäts-Campus Westend entdeckten Luftmine müssen am Sonntag mehr als 60 000 Bürger ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Damit Einbrecher und andere Kriminelle das nicht ausnutzen können, will die Polizei bereits am Samstag mit mehr Kräften als sonst in den betroffenen Stadtteilen unterwegs sein.

Mehr zum Thema

Alle Entwicklungen zu den Geschehnissen in Frankfurt/Main gibt es bei uns im Newsblog:

Sonntag, 3. September, 12.06 Uhr : „Wir liegen im Plan“, verkündet die Frankfurter Feuerwehr. In Kürze werden die beiden Kampfmittelexperten mit der Entschärfung der Bombe beginnen können.

Sonntag, 3. September, 11.45 Uhr : Auch die Polizei in Frankfurt erhält Botschaften und teilt dies über Twitter mit:

Sonntag, 3. September, 11.42 Uhr : Manche Anwohner des Sperrgebiets nehmen die Evakuierung mit Humor:

Sonntag, 3. September, 11.39 Uhr: Es sind immer noch Menschen in dem gesperrten Gebiet, doch die Polizei kann mittlerweile mit einem Hubschrauber, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, die letzten Bewohner ausfindig machen. Bisher gehen die Einsatzkräfte noch davon aus, dass die Entschärfung der Bombe wie geplant um 12 Uhr beginnen kann. (kdo)

Sonntag, 3. September, 10.02 Uhr: Die größte Evakuierungsaktion aller Zeiten läuft mit Verzögerung. Manche Bewohner im Frankfurter Norden wollen einfach ihre Wohnungen nicht verlassen, obwohl in ihrer Nähe eine 1,4 Tonnen schwere Bombe liegt, die von 12 Uhr an entschärft werden soll. 65000 Menschen müssen evakuiert werden. Frankfurts Museen haben geöffnet, zahlreiche Privatpersonen haben zum Brunch in ihre Wohnungen eingeladen, andere haben ihre Wohnungen für Evakuierte zur Verfügung gestellt. „Frankfurt rückt zusammen“, meldet der Hessische Rundfunk, der live im Fernsehen und Rundfunk berichtet, obwohl auch die Zentrale des Senders von der Evakuierung betroffen ist. (kdo)

Sonntag, 3. September, 8.35 Uhr:

Am frühen Sonntagmorgen war die Stimmung in Frankfurt zunächst sehr entspannt. Viele Menschen hatten ihre Häuser offenbar schon am Samstag verlassen. Die Behörden hoffen, dass alle Menschen freiwillig die Sperrzone räumen. Ansonsten könnte der Zeitplan für die Entschärfungsaktion durcheinandergeraten. Die Patienten von zwei Krankenhäusern und die Bewohner mehrerer Altenheime waren bereits am Samstag in Sicherheit gebracht worden.

Weil die alte Weltkriegsbombe mit 1,4 Tonnen Sprengstoff bei einer Explosion große Schäden anrichten könnte, hatten sich die Behörden zu der umfangreichen Evakuierung entschlossen. Die Bombe war bei Bauarbeiten nahe dem Campus Westend entdeckt worden.

Sonntag, 3. September, 8.10 Uhr:Die größte Evakuierungsaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte wegen einer Bombenentschärfung in Frankfurt hat nach Angaben der Polizei ohne größere Probleme begonnen. Alles verlaufe bislang nach Plan, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Mehr als 60 000 Anwohner waren ab 6.00 Uhr aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen.

Ab 8.00 Uhr will die Polizei kontrollieren, ob sich wirklich niemand mehr in der Sperrzone im Umkreis von 1,5 Kilometern rund um den Fundort der 1,8 Tonnen schweren Luftmine befindet. Mit Lautsprecherdurchsagen will die Polizei Menschen warnen, die sich dann immer noch in ihren Wohnungen befinden. Auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera soll zum Einsatz kommen.

Gegen Mittag soll dann die Entschärfung des Sprengkörpers beginnen. Die Experten rechnen mit einer Dauer von mehreren Stunden.

Samstag, 2. September, 14.29 Uhr: Einen Tag vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt ist in der Bankenstadt die größte Evakuierung in der Geschichte der Bundesrepublik angelaufen. Patienten aus zwei Krankenhäusern in der Sperrzone wurden am Samstag verlegt, wie Sprecher von Polizei und Feuerwehr berichteten. „Bislang gab es keine Probleme“, sagte ein Polizeisprecher. Außer den beiden Krankenhäusern müssen noch zehn Altenheime geräumt werden.

Samstag, 13.34 Uhr: Die Evakierung der Bombe in Frankfurt bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Wir haben uns mit einer ortsansässigen Familie unterhalten, wie diese sich auf den Tag vorbereitet. Das ganze Interview lesen Sie hier.