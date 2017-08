Bomben-Entschärfung in Frankfurt am Main Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten

Von Markus Brauer 31. August 2017 - 12:57 Uhr

Frankfurt am Main bereitet sich nach dem Bombenfund auf eine Massenevakuierung vor. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um die größte Bombenräumaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte.





Frankfurt am Main - Die geplante Bombenentschärfung in Frankfurt am Main wird massive Auswirkungen auf den Nahverkehr haben. Vor allem U-Bahn- und Buslinien werden unterbrochen oder eingestellt, wie die Städtische Verkehrsgesellschaft VGF am Donnerstag mitteilte. Die tonnenschwere Bombe soll am Sonntag entschärft werden. Wir klären die wichtigsten Fakten:

Um welche Art von Bombe handelt es sich?

Bei der am Dienstag (28. August) während Bauarbeiten am Campus Westend der Frankfurter Goethe-Universität entdeckte gefundene Bombe handelt es sich um eine britische Luftmine vom Typ HC-4000 LB – auch Blockbuster oder Wohnblockknacker genannt. Die HC-4000 ist eine der größten während des Zweiten Weltkrieges hergestellten Bomben. Nach Darstellung des beim Regierungspräsidium Darmstadt angesiedelten Kampfmittelräumdienstes sieht die HC 4000 aus wie ein großer Boiler und hat drei Kopfzünder. Die Sprengbombe hat einen Durchmesser von 76 Zentimetern und war ursprünglich gut drei Meter lang. Der in Westend gefundene Blindgänger ist mit zwei Metern Länge nicht mehr ganz vollständig.

Wie gefährlich ist die Bombe?

Der zylinderförmige Explosivkörper hat nur eine dünne Stahlaußenhaut und ist mit 1,4 Tonnen Torpex-Sprengstoff gefüllt. Dieser besonders starke und hochbrisante Hexogen-Explosivstoff wurde von 1939 bis 1945 in riesigen Mengen produziert. Schwere britische Bomber vom Typ Avro Lancaster wurden mit solchen Minenbomben gegen ungepanzerte Flächenziele beladen. Sie erzeugten mit ihrer Sprengkraft eine enorme Druckwelle und verursachten großflächige Zerstörungen. Jede Bombe sollte auf einer Fläche von mehreren Quadratkilometern Fenster und Türen zerstören und Dächer abdecken. Ziel war es dabei, dass die nachfolgenden Flugzeuge mit ihren Brandbomben in den bereits beschädigten Häusern eine noch größere Zerstörung verursachen können.

Wie umfangreich ist die Evakuierung?

Es handelt sich um die größte Evakuierung in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Experten vom hessischen Kampfmittelräumdienst wollen die Riesenbombe am frühen Sonntagmorgen (2. September) entschärfen. Bis zu 70 000 Menschen müssen die Frankfurter Behörden dafür in Sicherheit bringen.

Wann geht es los?

„Sperrzone, ab 6 Uhr, Radius 1500 Metern, um das Entschärfungsobjekt“, sagte Jörg Branach, der Leiter des Frankfurter Ordnungsamtes bei der Pressekonferenz am Freitagvormittag. „Sonntag um 8 Uhr muss die Sperrzone frei sein“, ergänzte Ordnungsdezernent Markus Frank.

Wie groß ist das gesperrte Areal?

Sämtliche Gebäude in einem Umkreis von rund 1,5 Kilometer im Frankfurter Stadtteil Westend müssen geräumt werden. Der Innenstadtbezirk besteht aus Westend-Süd und -Nord und liegt an der nordwestlichen Grenze des Stadtteils Innenstadt, nördlich von Bahnhofsviertel und Gallus. Westend ist dicht bebaut mit Häusern aus der Gründerzeit, die Immobilienpreise sind überdurchschnittlich. Hier befinden sich auch der Sitz der Deutschen Bundesbank, das Frankfurter Polizeipräsidium, der Hauptsitz des Hessischen Rundfunks sowie zwei Krankenhäuser – darunter die größte Geburtsstation Hessens, 20 Altenheime sowie einige Schulen.