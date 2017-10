Bönnigheim im Kreis Ludwigsburg Kinder zündeln an Müllcontainern – hoher Schaden

Von red 23. Oktober 2017 - 10:31 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, die zu dem Brand in Bönnigheim Angaben machen können (Symbolbild). Foto: dpa

Vier Kinder sind am Sonntagnachmittag in Bönnigheim unterwegs und zündeln offenbar an den dortigen Müllcontainern. Diese stehen auf einmal in Flammen. Der Schaden ist enorm.

Ludwigsburg - Vermutlich zündelnde Kinder richteten am Sonntag in der Parkstraße in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) erheblichen Schaden an.

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Anwohnerin gegen 15 Uhr zwei Jungen und zwei Mädchen im Alter von ungefähr zehn bis zwölf Jahren, die sich an den dortigen Müllcontainern aufhielten. Nachdem die Zeugin feststellte, dass sich an den Containern Rauch entwickelte, sprach sie die Kinder an, die daraufhin Reißaus nahmen.

Etwa zwei Stunden später alarmierten dann Passanten die Feuerwehr, da die Müllcontainer in Flammen standen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine neben den Containern stehende Wassertonne ebenfalls in Brand geraten. Durch das Feuer und die Hitze wurde außerdem eine angrenzende Garage beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Kindern oder dem Brandhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 07142/405-0, zu melden.