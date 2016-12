Bönnigheim Einbruch in Sportstudio

Von kwa 30. Dezember 2016 - 09:01 Uhr

Auch mit einem Polizeihubschrauber ist nach den Einbrechern gefahndet worden.Foto: dpa

In Nacht zum Donnerstag brechen zwei Unbekannte in ein Sportstudio ein. Sie fliehen vor der Polizei.

Zwei Unbekannte sind am späten Donnerstagabend in ein Sportstudio in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) eingedrungen. Eine Polizeistreife sah noch die fliehenden Täter, konnte sie aber nicht einholen. Nach weiteren Angaben der Polizei geschah die Tat gegen 23.20 Uhr in der Daimlerstraße. Bei der Fahndung nach den flüchtigen Einbrechern waren acht Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Die Fahndung wurde zudem für knapp eine Stunde von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Über das Diebesgut und den Sachschaden ist noch nichts bekannt.