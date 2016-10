Böhmermann geht leer aus Comedypreis für Carolin Kebekus und Dieter Nuhr

Von red/dpa 25. Oktober 2016 - 23:06 Uhr

Carolin Kebekus ist als beste Komikerin mit dem Deutschen Comedypreis 2016 ausgezeichnet worden. Die Trophäe als bester Komiker gewann Dieter Nuhr. In der Kategorie „Beste Satire-Show“ gewann nicht Böhmermann.





Köln - Carolin Kebekus (36) ist als beste Komikerin mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden. Sie erhielt die Auszeichnung am Dienstagabend in Köln - ebenso wie schon 2015, 2014 und 2013. Kebekus, die Moderatorin von „PussyTerror TV“ (WDR), setzte sich damit gegen Mirja Boes und Enissa Amani durch. Die Trophäe als bester Komiker gewann - ebenfalls wie schon im vergangenen Jahr - Dieter Nuhr, der gleichzeitig auch als Juryvorsitzender agierte. Außer ihm waren auch noch Luke Mockridge und Ralf Schmitz nominiert.

In der Kategorie „Beste Satire-Show“ gewann nicht Jan Böhmermanns „Neo Magazin Royale“ (ZDFneo), das in diesem Jahr mit dem Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan so viel Aufsehen erregt hatte, sondern „extra3“ vom NDR. Die Preisverleihung wird am Samstag (29. Oktober) ab 22.15 Uhr bei RTL gezeigt.