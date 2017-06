Böblinger nach Unfall tot Seit November Vermisster in Alpen gefunden

Von red/dpa 12. Juni 2017 - 13:19 Uhr

Eine in den Allgäuer Alpen aufgefundene Leiche ist nun identifiziert worden. Foto: dpa

Eine im Mai bei Oberstdorf aufgefundene Leiche ist nun identifiziert. Es handelt sich um einen 63-Jährigen aus Böblingen.

Oberstdorf - Ein 63 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in den Alpen im Oberallgäu ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte eine im Mai an der 2259 Meter hohen Höfats bei Oberstdorf entdeckte Leiche nach der rechtsmedizinischen Untersuchung zweifelsfrei identifiziert werden. Der Mann aus dem Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg galt seit November als vermisst.

Ein Jäger hatte den Leichnam am 11. Mai an der Südseite des Bergs gefunden; ein Hubschrauber war zur Bergung im Einsatz. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Mann bei einem Unfall starb, ohne das jemand anderes darin involviert gewesen war.