Böblingen Zwei Verletzte nach schwerem Zusammenstoß

Von red 08. Mai 2017 - 21:26 Uhr

Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Montagnachmittag bei Böblingen.Foto: dpa

Weil eine 51-jährige Fahrerin das Rotlicht übersah, stieß sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 32-Jährigen zusammen. Diese musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Böblingen - Am Montag um 15.08 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1073 zwischen Böblingen und dem Stadtteil Dagersheim zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 51-jährige Frau mit einem VW-Golf in Fahrtrichtung Dagersheim und ordnete sich vor der Kreuzung Dornierstraße / Gottlieb-Daimler-Straße im Baustellenbereich auf den provisorisch markierten Linksabbiegerstreifen ein, um in die Dornierstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie, dass die Ampel für die Linksabbieger rot zeigte und bog trotz Rotlicht ab. Dabei stieß sie mit einer auf dem rechten Fahrstreifen der Gegenfahrbahn entgegen kommenden 32-jährigen Fahrerin eines Suzuki SX4 zusammen und verletzte diese schwer.

Die Suzuki-Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallverursacherin selbst verletzte sich nur leicht und musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkw wurden auf Grund der schweren Beschädigungen durch Abschleppwagen abtransportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.