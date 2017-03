Böblingen Zwei Verletzte nach Ausweichmanöver

Von red 13. März 2017 - 08:05 Uhr

Schlimmer Unfall in Böblingen: Ein Ausweichmanöver wird einem 20-Jährigen und seinem Beifahrer zum Verhängnis. Das Fahrzeug überschlägt sich, beide erleiden schwere Verletzungen.





Böblingen - Nach einem Ausweichmanöver in Böblingen sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 20-jähriger BMW-Fahrer am Sonntag gegen 22 Uhr auf der Panzerstraße unterwegs und musste in einer Kurve einem Wildtier ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der BMW kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Rettungskräfte brachten den Fahrer und seinen 23-jährigen Beifahrer mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.