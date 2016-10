Böblingen Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß

Der Fahrer eines Ford missachtet in Böblingen offenbar eine rote Ampel, es kommt zum Unfall. Auch ein Sattelzug ist darin verwickelt.





Böblingen - Zwei Schwerverletzte und mehr als 22.000 Euro Sachschaden bilden die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagabend in Böblingen ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, war ein 55-Jähriger kurz vor 18 Uhr mit seinem Mercedes aus Richtung Gottlieb-Daimler-Straße auf der Calwer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Calwer Straße fuhr er offenbar über eine rote Ampel und krachte in den Ford-Transporter eines 29-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Ford in den Gegenverkehr und prallte noch gegen einen Sattelzug, an dessen Steuer ein 46-Jähriger saß. Durch umherfliegende Teile wurde noch ein Renault beschädigt.

Sowohl der Mercedes- als auch der Ford-Fahrer erlitten schwere Verletzungen und mussten von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Calwer Straße ortsauswärts gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Mercedes, der Ford und der Sattelzug mussten abgeschleppt werden.