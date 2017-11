Böblingen Verwirrter Mann lässt sich in Möbelhaus einschließen

Von red 28. November 2017 - 11:23 Uhr

Die Polizei konnte den Einbrecher in Böblingen stellen (Symbolbild). Foto: dpa

In der Nacht zu Dienstag geht ein Anruf bei der Polizei ein: Die Alarmanlage eines Möbelhauses in Böblingen war losgegangen. Die Polizei trifft einen 55-Jährigen mit vollem Einkaufswagen an.

Böblingen - Ein offensichtlich verwirrter 55-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag die Polizei in Böblingen beschäftigt: Er ist gleich zweimal in ein Möbelhaus in der Otto-Lilienthal-Straße eingebrochen.

Bereits am Montagnachmittag hatte sich der Mann im dem Möbelhaus aufgehalten und sich bei Geschäftsschluss versteckt, teilte die Polizei mit. Als der letzte Mitarbeiter das Haus verlassen hatte, verstaute der Tatverdächtige Gegenstände im Wert von über 800 Euro in einem Einkaufswagen und verließ die Verkaufsräume anschließend über einen Notausgang. Dabei löste er einen Alarm aus und der Sicherheitsdienst alarmierte die Polizei.

Zwei Stunden später kam es wieder zum Alarm

Eine Streifenbesatzung traf den 55-Jährigen noch im Bereich des Möbelhauses mit den gefüllten Einkaufswagen an. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der Tatverdächtige gegen 2 Uhr entlassen. Zwei Stunden später löste die Alarmanlage des Möbelhauses erneut aus. Die Polizei umstellte das Gebäude und durchsuchte es anschließend. Im ersten Stock des Hauses entdeckten die Polizisten den 55-Jährigen, der sich über ein Rolltor Zugang verschafft hatte und sich im Restaurant zu schaffen machte.

Eigenen Angaben zufolge hatte er bei seinem ersten „Besuch“ dort eine Tasche vergessen. Er befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.