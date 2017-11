Böblingen Radfahrerin bei Unfall mit Mercedes schwer verletzt

Von red 07. November 2017 - 18:35 Uhr

Schlimmer Unfall nahe Böblingen: Bei einem Crash mit einem Mercedes erleidet eine Radfahrerin schwerste Verletzungen. Die Unfallursache war zunächst vollkommen unklar.





Böblingen - Bei einem Unfall nahe Böblingen ist eine 58 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 27-Jährige am Dienstagnachmittag in einem Mercedes in Richtung Dagersheim.

Etwa 300 Meter nach dem Ortsende von Böblingen kam es zum Zusammenstoß mit der Radlerin. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zur Klärung der bislang völlig unklaren Unfallursache wurde ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Der am Auto entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.