Böblingen Polizeibeamte leisten spontan Geburtshilfe

Von red 09. November 2017 - 11:40 Uhr

In Böblingen sind Polizisten spontan zu Geburtshelfern geworden. Foto: dpa

Eine ungewöhnliche Schicht hatten Polizeibeamte in Böblingen: Die Streife war in der Nacht auf Donnerstag zu einem medizinischen Notfall gerufen worden.

Böblingen - Beamte des Polizeireviers Böblingen sind in der Nacht auf Donnerstag spontan zu Geburtshelfern geworden.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Eugen-Bolz-Straße in Böblingen eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung gegen 1.45 Uhr auf einen medizinischen Notfall aufmerksam gemacht. Im Haus trafen die Polizisten auf eine 20-jährige Frau aus Gambia, die in den Wehen lag und unmittelbar vor der Geburt ihres Kindes stand.

Zwei der mittlerweile vier Polizisten leisteten aktive Geburtshilfe und die junge Frau brachte wenige Minuten später einen gesunden Jungen zur Welt. Frisch gewickelt wurde das Neugeborene schließlich zur Untersuchung in ärztliche Obhut übergeben. Mutter und Kind sind wohlauf.