Böblingen Mit Drohne über Spielplatz geflogen

Von red/rmu 10. April 2017 - 11:51 Uhr

Eltern entdeckten eine Drohne, die über einem Spielplatz in Böblingen schwebte.Foto: dpa

Ein Mann und eine Frau haben am Sonntag eine Drohne über einem Wohngebiet in Böblingen fliegen lassen. Als die Beamten das Fluggerät sicherstellen wollen, wird das Paar aggressiv.

Böblingen - Eine Drohne, die über einem Spielplatz in Böblingen schwebte, hat am Sonntagnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen.

Wie die Beamten berichten, hatten Eltern das Fluggerät von dem Spielplatz in der Albert-Schweizer-Straße aus gesichtet, wie es in großer Höhe über dem Wohngebiet Goethestraße geflogen war. Die Polizisten entdeckten kurz darauf in der Nähe einen 31-jährigen Mann, der die mit einer Kamera versehene Drohne mit seinem Handy steuerte.

Nachdem die Beamten ihm erklärt hatten, dass er mit dem Flug in der Flugverbotszone und darüber hinaus in einem Wohngebiet ordnungswidrig gehandelt habe, wollten sowohl er als auch seine 40-jährige Begleiterin die Drohne zur Sicherstellung nicht herausgeben. Die Frau versuchte dann sogar, den Polizisten das Fluggerät aus den Händen zu reißen. Erst unter Androhung des Einsatzes von Pfefferspray beruhigten sich die beiden. Die Frau beleidigte die Beamten auch noch, sodass sie mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung rechnen muss.