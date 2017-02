Böblingen: Mehr als 400 Gersten- und Hopfenprodukte im Angebot Erste Bierbörse

Von gig 04. Februar 2017 - 06:00 Uhr

Durstige Zeitgenossen können mit Bier aus aller Welt anstoßen.Foto: dpa

Die Bierfans sollen im kommenden August auf dem Flugfeld von Böblingen und Sindelfingen drei Tage lang auf ihre Kosten kommen. Auf der ersten Bierbörse warten unzählige Zapfhähne. Der Eintritt ist frei.

Böblingen - In diesen Sommerferien soll das Flugfeld zum Mekka der Bierliebhaber werden. Im neuen Stadtquartier von Böblingen und Sindelfingen findet vom 18. bis zum 20. August die erste Schwäbische Bierbörse mit unzähligen Zapfhähnen statt. An mehr als 40 Ständen sollen mehr als 400 Biersorten angeboten werden. An allen drei Tagen gibt es Live-Musik, der Eintritt ist frei. Der Veranstalter ist die Firma Alpha-Marketing. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bierboerse.com.