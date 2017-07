Böblingen Betrunkener 18-Jähriger will Polizisten beißen

Von red/rmu 31. Juli 2017 - 10:51 Uhr

Der 18-Jährige wurde mit Handschellen gefesselt. Foto: dpa

Zeugen alarmierten am Samstagabend die Polizei, weil die einen stark alkoholisierten Mann in der Calwer Straße gesehen hatten. Als die Beamten anrückten, rastete der 18-Jährige aus.

Böblingen - Ein 18-Jähriger hat am Samstagabend Polizisten beleidigt und versucht, sie zu beißen. Zeugen hatten gegen 23 Uhr einen stark angetrunkenen Mann auf der Calwer Straße in Böblingen gemeldet.

Vor Ort trafen die Beamten dann auf den jungen, stark schwankenden Mann, der sich aggressiv zeigte und die Polizisten mit Beleidigungen eindeckte. Als sie ihn in Gewahrsam nehmen wollten, setzte er sich zur Wehr und wollte die Beamten beißen, so dass ihm Handschellen angelegt wurden, bevor er in Polizeigewahrsam kam. Er muss mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte rechnen.