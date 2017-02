Böblingen Jugendlicher mit Cricketschläger unterwegs

Von pol/dja 16. Februar 2017 - 17:21 Uhr

Die Polizei entdeckt einen Cricketschläger bei einem Jugendlichen.Foto: dpa

Mehrere Jugendliche treffen sich in einer Unterführung in Böblingen. Als das Ordnungsamt dorthin gerufen wird, flüchtet ein 16-Jähriger. Die Polizei entdeckt ihn in einem Gebüsch – mit einem Cricketschläger.

Böblingen - Das Ordnungsamt wurde am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in die Bahnhofsunterführung in Böblingen gerufen, da sich dort mehrere Jugendliche befanden.

Die Polizei teilte mit, dass den Mitarbeitern des Ordnungsamtes dabei ein junger Mann auffiel, der einen Cricketschläger bei sich hatte. Als er die beiden Ordnungshüter erkannte, ergriff er die Flucht. Die Männer entdeckten ihn beim Versuch, sich in einem Gebüsch zu verstecken und verständigten die Polizei. Die Polizisten kontrollierten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam, da seine Identität nicht sofort festgestellt werden konnte. Nachdem seine Personalien feststanden, wurde er wieder entlassen. Es handelte sich um einen 16 Jahre alten Jugendlichen.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es im Zuge der Personenansammlung in der Bahnhofsunterführung zu Handgreiflichkeiten oder Ähnlichem gekommen ist, bittet das Polizeirevier Böblingen Zeugen sich unter Telefonnummer 07031/13-2500 zu melden.