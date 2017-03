Böblingen Eingeschalteter Herd setzt Wohnung in Brand

Von red/dja 31. März 2017 - 10:22 Uhr

Am frühen Freitagmorgen sehen Anwohner Rauch aus einer Wohnung in Böblingen ziehen. Sie alarmieren die Feuerwehr, die mit 40 Einsatzkräften zum Brand ausrückt.





6 Bilder ansehen

Böblingen - Vermutlich wegen eines eingeschalteten Herds ist am Freitagmorgen in einer Wohnung in der Kleiststraße (Kreis Böblingen) ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner gegen 5.50 Uhr die Feuerwehr verständigt, nachdem sie Rauch aus einem Zimmer dringen sahen. Die Feuerwehrleute, die mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften an den Brandort ausgerückt waren, löschten das in der Küche ausgebrochene Feuer und lüfteten anschließend die Räume. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Mehr zum Thema