Böblingen Beziehungsstreit artet aus

Von red/rmu 15. August 2017 - 11:43 Uhr

Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Foto: dpa

Eine 39-jährige Frau gerät in Böblingen mit ihrem Partner in einen lautstarken Streit. Als die Polizei eintrifft, reagiert sie aggressiv und will ihre Identität nicht preisgeben.

Böblingen - Nach einem lautstarken Beziehungsstreit ist eine 39-Jährige am Dienstag in Böblingen von der Polizei vorläufig festgenommen worden.

Mehr zum Thema

Gegen 3 Uhr hatte ein Nachbar, der den Streit in der Hüttentalstraße mit angehört hatte, die Beamten alarmiert. Als die Polizei an der Wohnung des 43-jährigen Lebensgefährten der Frau eintraf, wurde sie zunehmend aggressiver und wollte ihre Identität nicht preisgeben. Die Beamten nahmen sie daher vorläufig fest und brachten sie in Handschellen aufs Böblinger Revier.

Auch dort widersetzte sich die 39-Jährige den Polizisten, sie musste gar ein Treppenhaus heruntergetragen werden. Dabei trat sie gegen das Bein eines der Beamten und stieß Beleidigungen aus. Den Rest der Nacht verbrachte die Frau im Polizeigewahrsam und wurde am Dienstag wieder auf freien Fuß gesetzt.