Böblingen 32-Jähriger randaliert in Bank

Von red/rmu 24. März 2017 - 11:34 Uhr

Die Polizei legte dem Mann Handschellen an.Foto: Symbolbild/dpa

Ein Bankangestellter alarmiert in Böblingen die Polizei, weil ein Mann randaliert und die Angestellten beleidigt. Der 32-Jährige wehrt sich vehement.

Böblingen - Ein 32-Jähriger hat am Donnerstag in einer Bankfiliale in Böblingen randaliert.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Angestellter der Bank in der Konrad-Zuse-Straße um 17.45 Uhr die Beamten alarmiert. Ein aggressiver Kunde tobe in dem Geldinstitut und beleidigte die Mitarbeiter. Obwohl er mehrfach dazu aufgefordert worden war, verließ der 32-jährige Mann die Bank nicht.

Auch die Polizisten konnten ihn nicht dazu bewegen, das Gebäude zu verlassen. Schließlich brachten ihn die Beamten zu Boden. Der 32-Jährige wehrte sich allerdings vehement, ein Polizist erlitt leichte Verletzungen. Die Polizisten legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Revier. Auch dort zeigte er sich äußerst unkooperativ. Bevor sie den Mann wieder entließen, sprachen die Beamten einen Platzverweis für die Bank aus.