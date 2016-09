Bodensee Obstbauern starten Äpfel-Ernte

10. September 2016

Die Landwirte am Bodensee rechnen grundsätzlich mit einer guten Apfel-Ernte.Foto: dpa

In den nächsten Tagen starten die Bauern am Bodensee mit der Apfelernte. Sie rechnen in diesem Jahr grundsätzlich mit einem guten Ertrag, nur von der beliebten Sorte Jonagold könne es weniger geben.

Friedrichshafen - In der Obstregion Bodensee beginnt in den nächsten Tagen wieder die Apfelernte. Einen genauen Starttermin könne man aber nicht bestimmen, da die verschiedenen Sorten zu unterschiedlichen Zeiten reif seien, sagte der Sprecher der Vertriebsgesellschaft SeeFrucht, Bernhard Fuchs, in Salem (Bodenseekreis). Die Ernte der frühe Sorten wie etwa Delbarestival seien schon fast wieder vorbei. Bei den Hauptsorten wie Elstar oder Gala gehe es dagegen in den kommenden Tagen erst los. „Manche pflücken auch schon.“

Die Landwirte rechneten in diesem Jahr mit einer grundsätzlich guten Ernte, sagte Fuchs weiter. Prognosen seien vor Beginn der Ernte aber schwierig. In einigen Orten der Region habe es Hagel und Frost gegeben. Dadurch gehe er davon aus, dass die Ernte etwa bei der Sorte Jonagold etwas geringer ausfalle als im Vorjahr, sagte Fuchs.

Der Bodensee ist neben dem „Alten Land“ in Hamburg und Niedersachsen eines der wichtigsten Anbaugebiete für Äpfel in Deutschland.