Blühendes Barock Ludwigsburg Zur Eröffnung strahlt die Sonne

Von red/dpa 17. März 2017 - 13:39 Uhr

Frühjahrsblüher so weit das Auge reicht: Die älteste Gartenschau Deutschlands hat am Freitag ihre Tore geöffnet. In Ludwigsburg werden in dieser Saison wieder eine halbe Million Besucher erwartet.





9 Bilder ansehen

Ludwigsburg - Deutschlands älteste Gartenschau erwartet in diesem Jahr wieder mehr als eine halbe Million Besucher in Ludwigsburg. In der vergangenen Saison seien 540 000 Tages- und 42 000 Dauerkarten für das Blühende Barock am Residenzschloss Ludwigsburg verkauft worden, teilte Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) am Freitag mit. Das Ensemble mit dem Lustschloss Favorite gilt als eine der größten erhaltenen Barockanlagen Europas.

Mehr zum Thema

Sitzmann eröffnete am Freitag bei strahlendem Sonnenschein die 63. Gartenschausaison. Über 300 000 Frühjahrsblüher machen jetzt den Anfang. Tulpen, Narzissen und Hyazinthen zeigen schon Farbe. Zu den Höhepunkten im Programm der Parklandschaft zählen die Strohwelten ab Mitte März, das Straßenmusikfestival Anfang Juni, das Märchenfest Ende Juli und die weltgrößte Kürbisausstellung im Herbst.