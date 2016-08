Blühendes Barock in Ludwigsburg Endlich gutes Wetter beim Lichterzauber

Von bin 28. August 2016 - 10:00 Uhr

Nach Pech mit Regen und Fußballspielen gab es am Samstag endlich gutes Wetter zum Lichterzauber im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Viele Tausend sind gekommen.





Ludwigsburg - Im Juli hatten die Veranstalter ziemliches Pech beim Feuerwerk im Blüba: Entweder Regen oder Deutschlandspiele bei der EM verhagelten die Bilanz. Nun hat es geklappt: Beim Lichterzauber am Samstag war das Wetter blendend und ungetrübt, entsprechend gut war der Besuch des Spektakels. Schon am Nachmittag gab es ein großes Programm für die Kleinen. Auch traten auf verschiedenen Bühnen lokale Bands auf.

Um 21.15 Uhr war es dann so weit: Zu Klängen bekannter Chartsmusik wurde der Himmel illuminiert, prächtige Leuchtraketen und Lichtseffekte hüllten das Schloss und seinen Garten in eine fast mystische Atmosphäre. Der Blüba-Chef Volker Kugel ist zufrieden, viele Tausend Zuschauer sind am Samstag gekommen. Das nächste Highlight ist die große Kürbisausstellung.