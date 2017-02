Blühendes Barock in Ludwigsburg Neu: Dauerkarten für Alleinerziehende

Von pel 23. Februar 2017 - 10:00 Uhr

Am 17. März beginnt die neue Saison im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Bis dahin gibt es die Dauerkarten im Vorverkauf noch günstiger zu kaufen.Foto: dpa

Der Dauerkartenvorverkauf für das Blühende Barock 2017 beginnt am Samstag. In diesem Jahr haben die Veranstalter sowohl neue Preise als auch neue Kartenkategorien eingeführt.

Ludwigsburg - Der Vorverkauf für die Saisonkarten im Blühenden Barock (Blüba) beginnt an diesem Samstag, 25. Februar, und endet am Donnerstag, 16. März. Die Preise für die Dauerkarten sind gestiegen. So kostet eine Erwachsenenkarte im Vorverkauf 33 Euro, danach 38 Euro. „Das liegt vor allem an den gestiegenen Lohnkosten“, sagt Volker Kugel, der Direktor des Blüba. „Diese machen etwa 50 Prozent unserer Gesamtkosten aus.“ Bis zum Jahr 2020 sollen die Preise aber stabil bleiben, verspricht Kugel.

Neu hinzugekommen sind in der kommenden Saison die Dauerkarten für Alleinerziehende, also Familienkarten für einen Erwachsenen und ein oder mehrere eigene Kinder. Eine Rentnerkarte gibt es seit sechs Jahren nicht mehr. „Dafür gibt es Ermäßigungen für Familien und Schwerbehinderte“, sagt Kugel. Die Dauerkarten gibt es täglich von 9 bis 18 Uhr am Haupteingang des Blüba und von Montag bis Samstag, 9.30 bis 20 Uhr, in der Wilhelmgalerie zu kaufen. Die Saisoneröffnung in dem barocken Garten ist am Freitag, 17. März.