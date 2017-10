Blühendes Barock in Ludwigsburg Hobby-Schnitzer verwandeln Kürbisse in Kunstwerke

Von red 22. Oktober 2017 - 13:32 Uhr

Im Blühenden Barock in Ludwigsburg haben die Besucher am Wochenende die Kürbisse nicht nur angeschaut – sondern das Gemüse auch selbst .





9 Bilder ansehen

Ludwigsburg - Kürbisse in allen Farben und Formen leuchten derzeit bei der Kürbis-Ausstellung im Blühenden Barock. Das Römische Weltreich ist in Ludwigsburg wieder zum Leben erwacht – jedoch zeigen sich die Gladiatoren, Julius Caesar und die Gallier so, wie man sie noch nie gesehen hat: ganz aus Kürbis.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: Die schönsten Bilder zur Kürbisregatta.

Mehr als 600 verschiedene Kürbissorten können die Besucher noch bis zum Ende der Ausstellung am Sonntag, 5. November, bestaunen. Doch nicht nur anschauen ist erlaubt. Am Samstag durften sich auch die Besucher des Blühenden Barocks als Kürbis-Schnitzer versuchen. Wer sich einen Schnitz-Kürbis vor Ort erworben hatte, konnte sich mit Tipps und Tricks der Experten selbst einen Kürbis-Geist herstellen. Inspirationen dafür finden die Besucher auf dem ganzen Gelände, zum Beispiel in den Werken des amerikanischen Künstlers Ray Villafane, der der ganzen Kürbis-Familie „The Hubbards“ Leben eingehaucht hat. Die originellen Kürbis-Gestalten erzählen ihre ganz eigene Geschichte, die ebenfalls noch bis zum Ende der Ausstellung zu sehen ist.

Ganz so originell waren die Kürbis-Geister der Hobby-Schnitzer zwar noch nicht, doch sehenswert sind sie allemal. Klicken Sie sich durch unsere Impressionen von der Kürbis-Ausstellung.