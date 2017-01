Blitzeis in Baden-Württemberg Ein Toter und viele Unfälle auf eisglatten Straßen

Von Christine Keck 30. Januar 2017 - 12:08 Uhr

Wie hier in Frankfurt ist es auch in Baden-Württemberg und in der Region Stuttgart Suttgart zu am Montag zu Blitzeis gekommen.Foto: dpa

In Teilen Baden-Württembergs kam es aufgrund überfrierender Nässe zu Hunderten von Unfällen. Bei Königheim im Main-Tauber-Kreis starb ein Autofahrer, weil ein Fahrzeug in den Gegenverkehr gerutscht war.

Heilbronn - Gefährliches Blitzeis hat am Montagfrüh zu zahlreichen Unfällen in Teilen Baden-Württembergs geführt – ein Autofahrer ist tödlich verunglückt. „Seit sieben Uhr gehen bei uns im Minutentakt die Meldungen ein“, sagt ein Polizeisprecher in Heilbronn. Allein in den Morgenstunden hätten sich 172 Unfälle ereignet, davon 16 mit Personenschaden. Bei Königheim (Main-Tauber-Kreis) rutschte ein Fahrzeug in den Gegenverkehr. Ein Autofahrer starb am Unfallort, ein anderer wurde verletzt. Zwischen Sindringen und Ohrnberg im Hohenlohekreis kam es ebenfalls zu einem Frontalzusammenstoß. Eine Person wurde eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei musste die Straße sperren, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ebenfalls gesperrt war am Vormittag die A 81 in Richtung Würzburg. Dort ereigneten sich mehrere Unfälle auf der spiegelglatten Fahrbahn, meist blieb es bei Blechschäden.

Streufahrzeuge kamen nicht voran

Zur überfrierenden Nässe kam es aufgrund des Tauwetters und des einsetzenden Regens. Mildere Luftmassen sind vom Atlantik hergezogen, der Regen traf auf niedrige Straßenbelagstemperaturen, das führt zu Glatteis. Unglücklicherweise hatten vielerorts auch die Streufahrzeuge Probleme beim Weiterkommen.

Im Landkreis Ludwigsburg hat es seit Montagfrüh sechs Uhr insgesamt 50 Verkehrsunfälle mit Blechschäden gegeben, größtenteils bedingt durch Fahrbahnglätte. Ein Fußgänger ist auf dem Fußweg zwischen dem Finanzamt Ludwigsburg und dem Fasanenweg wegen Glätte gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt.

Im Landkreis Böblingen kam es am Vormittag zu rund 20 Autounfällen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt insgesamt rund 100 000 Euro. Leicht verletzt wurde allerdings eine Radfahrerin in Renningen, die um 7.50 Uhr verunglückte. Gegen 9.30 Uhr rutschten sowohl eine Fußgängerin in Sindelfingen in der Wilhelm-Haspel-Straße, als auch ein Passant in Böblingen auf dem glatten Gehweg aus. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu.

Im Bereich Aaen gab es vor allem Blechschäden

Insgesamt sieben Glatteisunfälle verzeichnete das Polizeipräsidium Aalen im Laufe des Montagmorgens. Betroffen waren vor allem Backnang, Oppenweiler und Sulzbach sowie die Verbindungsstraße in Richtung Gaildorf (Kreis Schwäbisch-Hall) berichtet Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier. Auch aus dem Bereich Waiblingen seien teils glatte Straßen gemeldet worden. Bei den meisten der Eisunfälle blieb es bei Blechschäden. Bei einem der Unfälle war zur Versorgung von Verletzten ein Hubschrauber im Einsatz.

Jede Menge Anrufe gingen auch in Offenburg im Ortenaukreis bei der Polizei ein. Bereits gegen 6.30 Uhr wurde in Seelbach der erste Unfall gemeldet, als der Führer eines Lastwagens auf ein vorausfahrendes Auto auffuhr, das abbremste. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. In Steinach kam ein Autofahrer auf Grund der Wetterbedingungen im Bereich der Hauptstraße, K5356, von der Fahrbahn ab und landete in einem Seitenarm der Kinzig. Der leicht verletzte Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien. Bei Achern stürzte ein Radfahrer, als er eine Unterführung bei der Scherwiller Straße benutzte. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Auch im Rhein-Neckar-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis krachte es laut Polizei mehrmals.