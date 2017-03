Blinder Passagier in Winnenden Hase überlebt Kollision mit Auto

Von zic 05. März 2017 - 11:56 Uhr

Ein Hase ist nach einem Unfall als blinder Passagier in einem Auto mitgefahren.Foto: dpa

Um einen Wildunfall anzuzeigen, ist eine Autofahrerin am Samstagabend auf dem Polizeirevier in Winnenden erschienen. Dort staunten die Beamten nicht schlecht.

Winnenden - Unverletzt hat ein Hase am Samstagabend zwischen Schelmenholz und Hanweiler den Zusammenstoß mit einem Auto überstanden. Und nicht nur das: Er fuhr als blinder Passagier auch noch bis zum Polizeirevier in Winnenden mit. Laut Polizei war eine 49-jährige Renault-Fahrerin gegen 19.30 Uhr auf dem Revier erschienen und hatte einen Wildunfall gemeldet. Die Beamten staunten nicht schlecht, als ihnen hinter einem Gitter der vorderen Stoßstange ein quicklebendiger Hase entgegenblickte. „Meister Lampe konnte nach längerem Zutun dazu bewogen werden, in eine Hundetransportbox umzusteigen“, berichtet die Polizei. Darin ging es wieder an die Unfallstelle, wo der Hase zurück ins Freie entlassen wurde.