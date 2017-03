Blickfang Designmesse in Stuttgart Ein Paradies für Stilliebhaber

Von red 18. März 2017 - 17:52 Uhr

Bereits zum 25. Mal öffnet die Designmesse Blickfang an diesem Wochenende in der Stuttgarter Liederhalle ihre Pforten. Stilliebhaber kommen dabei voll auf ihre Kosten. Wir waren mit der Kamera vor Ort.





Stuttgart - Die Designmesse Blickfang in der Stuttgarter Liederhalle öffnet an diesem Wochenende bereits zum 25. Mal ihre Pforten. Seit Freitag stellen rund 250 nationale und internationale Designer ihre Kreationen vor.

Stilliebhaber kommen bis einschließlich Sonntag voll auf ihre Kosten. Auf der Blickfang Stuttgart finden sich eigenständige Ideen für beinahe jeden Bereich des Lebens - seien es Möbel, Schmuck, Kleidung, Wohnaccessoires oder Haushaltsgegenstände. Die Veranstalter erwarten rund 20.000 Besucher.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und präsentieren in unserer Bildergalerie Impressionen von der Designmesse Blickfang - klicken Sie sich durch!

Die Messe kann man noch bis 19. März in der Liederhalle besuchen. Die Öffnungzeiten sind: Am 18. März von 11 bis 20 Uhr und am 19. März von 11 bis 18 Uhr.