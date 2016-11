Blick auf den Supermond In Stuttgart stehen die Chancen gut

Von red/dpa 13. November 2016 - 17:10 Uhr

Am Montag ist Vollmond, gleichzeitig kommt der Mond der Erde besonders nah – daher scheint der Mond besonders groß und hell. (Archivfoto)Foto: dpa

Am Montagabend ist er da, der Supermond. Ob man ihn allerdings auch gut sehen kann, hängt vom Wetter ab. In Stuttgart stehen die Chancen laut dem Deutschen Wetterdienst gar nicht so schlecht.

Stuttgart - Wer vom Südwesten aus einen Blick auf den erwarteten Supermond am Montagabend werfen will, bekommt dazu durchaus die Chance - muss aber den richtigen Moment erwischen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes werden zwar einige Wolkenfelder durchziehen. Die seien erst einmal aber nicht so dicht, dass sie den Mond komplett und dauerhaft verdecken.

Mehr zum Thema

Ein Problem sei schon eher der Nebel, der vielerorts im Weg sei und nur schwer vorhergesagt werden könne. „Da hilft nur: Einfach mal rausgucken - die Chancen sind da“, sagte ein DWD-Sprecher. Am Montag um exakt 14.52 Uhr beginnt die Vollmondphase - gleichzeitig kommt der Mond auf seiner Umlaufbahn der Erde besonders nah. Dadurch erscheint er deutlich größer als sonst.

Hier lesen Sie mehr zum Wetter in Stuttgart und der Region.