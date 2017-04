Blaulicht aus Stuttgart Parfümdiebe schlagen Ladendetektiv und fliehen

Von red 02. April 2017 - 15:16 Uhr

In Stuttgart-Bad Cannstatt haben zwei Männer teures Parfüm gestohlen.Foto: dpa

In Stuttgart-Bad Cannstatt haben zwei unbekannte Täter Parfüm gestohlen. Als sie vom Ladendetektiv zur Rede gestelltwurden, schlug einer der Männer zu. Diese und weitere Meldungen aus Stuttgart lesen Sie hier.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstag gegen 13.05 Uhr in einem Warenhaus an der Badstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt mehrere hochwertige Parfums entwendet.

Der 27-jährige Ladendetektiv beobachtete die beiden beim Diebstahl und sprach sie in der Marktstraße darauf an. Daraufhin schlug in einer der Männer zu und verletzte den Detektiv leicht. Der Haupttäter flüchtete mit dem Diebesgut in Richtung Seilerstraße, während sich sein Komplize in Richtung Wilhelmsplatz aus dem Staub machte.

Die Beschreibung des Haupttäters lautet wie folgt: Etwa 25 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, schlanke Figur, schwarze lockige Haare. Er war laut Polizei mit einer kurzen Jeans und einem karierten Hemd bekleidet und trug schwarze Schuhe. Er führte das Diebesgut in einer Tüte mit der Aufschrift „New Yorker“ mit sich. Der Mittäter ist etwa 22 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, hat eine mollige Figur und schwarze, nach hinten gegelte Haare. Zur Tatzeit war er mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.