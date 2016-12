Blaulicht aus Stuttgart Zweimal in Stauende gekracht

Von red 05. Dezember 2016 - 16:12 Uhr

Am Montagmorgen kam es auf der A8 bei Stuttgart gleich zu zwei Unfällen.Foto: SDMG

Nach nicht nur einem, sondern gleich zwei Unfällen auf der Autobahn 8 bei Stuttgart müssen sich Autofahrer zum Wochenbeginn in Geduld üben – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Möhringen - Gleich zwei Unfälle hat es am Montagmorgen auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart gegeben.

Wie die Polizei meldet, war – bei zunächst fließendem Verkehr – ein 28-Jähriger in einem Kia kurz vor 6 Uhr auf der linken Spur unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 53-Jähriger, der am Steuer eines Ford saß. Wegen eines Staus musste der Kia-Fahrer bremsen und auch dem Ford-Lenker gelang es noch rechtzeitig anzuhalten. Vermutlich erkannte ein 56-jähriger Audi-Fahrer das zu spät und fuhr dem Ford ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf den Kia geschoben.

Der 53-Jährige trug eine leichte Verletzung davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Wegen des Unfalls musste ein 62-Jähriger in einem Mercedes-Sprinter sein Fahrzeug leicht abbremsen und wechselte vom linken Fahrstreifen nach rechts. Ein dort fahrender 62-Jähriger in einem Mercedes erkannte das zu spät und fuhr auf den Sprinter auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden zwei der vier Spuren gesperrt, so dass der Verkehr sich mehrere Kilometer staute.