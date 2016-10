Blaulicht aus Stuttgart Zwei junge Fahrraddiebe schlagen zu

Von red 09. Oktober 2016 - 13:59 Uhr

Eine 25-Jährige ist zwei Fahrraddieben in Stuttgart-Vaihingen in die Quere gekommen. (Symbolfoto)Foto: dpa

Mit dem couragierten Eingreifen einer 25-Jährige haben zwei Fahrraddiebe in Stuttgart-Vaihingen nicht gerechnet – und schlagen auf die junge Frau ein. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Vaihingen - Eine couragierte 25-Jährige hat am Samstagabend in Stuttgart-Vaihingen einen Fahrraddiebstahl verhindert – und musste ihren Mut mit einer Platzwunde am Kopf bezahlen.

Wie die Polizei berichtet, beobachtete die junge Frau gegen 19.30 Uhr zwei jüngere Männer dabei, wie sie in der Freibadstraße ein Fahrrad über einen Gartenzaun heben wollten. Als sie die beiden ansprach, schlug ihr einer der Täter mit einer Stofftasche, in der sich ein harter Gegenstand befand, auf den Kopf. Dann suchten die Beiden ohne Fahrrad das Weite.

Einer der Männer ist zwischen 17 und 20 Jahre alt, schlank und zirka 1,70 Meter groß. Er war mit einer grauen Jogginghose, einer schwarzen Jacke und einem grauen Kapuzenpullover mit schwarzem Muster bekleidet und hatte eine helle Stofftasche bei sich.

Sein Komplize war ebenfalls schlank, etwa gleich groß und dunkel gekleidet. Die 25-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden musste.

Eine sofort eigeleitete Fahndung nach den Männer bleib erfolglos. Möglicherweise waren die Täter mit einem in der Waldburgstraße Höhe Ackermannstraße geparkten Transporter unterwegs.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu einem entsprechenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3400 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.