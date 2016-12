Blaulicht aus Stuttgart Polizei nimmt 18- und 19-Jährigen fest

Von red 20. Dezember 2016 - 14:18 Uhr

Zwei 18- und 19 -Jährige sind in der vergangenen Woche festgenommen worden.Foto: dpa

Zwei junge Männer stehen im Verdacht, an einem tatsächlichen und einem versuchten Überfall auf zwei Tankstellen im Stuttgarter Stadtgebiet beteiligt gewesen zu sein. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Süd/-Zuffenhausen - Zwei 18- und 19-Jährige sind am Donnerstag in Stuttgart-West und Stuttgart-Rot festgenommen worden.

Wie die Polizei mitteilt, steht der 19-Jährige im Verdacht, mit einem noch unbekannten Komplizen am 28. Oktober dieses Jahres eine Tankstelle an der Karl-Kloß-Straße überfallen zu haben. Ähnliches wird auch dem 18-Jährigen vorgeworfen, der gemeinsam mit einem 16-Jährigen bei einem versuchten Überfall auf eine Tankstelle am Rotweg beteiligt gewesen sein soll.

Während der 16-Jährige bereits unmittelbar nach der Tat am 27. November festgenommen werden konnte, führten umfangreiche Ermittlungen nun auch zu den beiden anderen mutmaßlichen Tätern.

Der 19-Jährige wurde der Polizei zufolge am Donnerstag an seiner Arbeitsstelle im Stuttgarter Westen festgenommen, der 18-Jährige in Stuttgart-Rot. In den Wohnungen der beiden Tatverdächtigen wurden diverse Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden müssen.

Ob die Gruppierung auch für einen weiteren versuchten Raub auf einen Supermarkt in der Burgunderstraße infrage kommt, wird derzeit ermittelt. Der Haftrichter setzte die Haftbefehle des 18- und des 19-Jährigen bereits am Freitag in Vollzug.