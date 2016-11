Blaulicht aus Stuttgart Vor Kindern auf Spielplatz onaniert

Von red 02. November 2016 - 16:43 Uhr

Auf einem Stuttgarter Spielplatz zeigte sich ein Mann am Dienstag unsittlich gegenüber Kindern.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Auf einem Spielplatz in Stuttgart-Mitte soll ein 51-Jähriger sich selbst befriedigt und dabei Kinder beobachtet haben – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Mitte - Ein 51 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag auf einem Spielplatz an der Pfarrstraße in Stuttgart-Mitte offenbar vor einer Gruppe von Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren onaniert.

Wie die Polizei mitteilt, befriedigte sich der Tatverdächtige gegen 17.30 Uhr selbst, wobei er sich in Richtung der siebenköpfigen Gruppe drehte, die sich in etwa 20 Metern Entfernung aufhielt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den offenbar unter dem Einfluss von Drogen stehenden Mann vorläufig fest. Er wurde nach einer Anzeigenaufnahme wieder entlassen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.