Blaulicht aus Stuttgart Vor Kind und auf dem Wasen onaniert

Von red 06. Oktober 2016 - 17:07 Uhr

Mit mehreren Exhibitionisten hat es die Polizei in Stuttgart zu tun.Foto: dpa/Symbolbild

Ein Exhibitionist onaniert vor einem kleinen Mädchen, ein anderer auf dem Wasen-Parkplatz – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Bad Cannstatt/Stuttgart-Süd - Drei Männer haben sich am Mittwoch und Donnerstag in der Eisenbahnstraße, der Hohentwielstraße und auf dem Cannstatter Wasen entblößt.

Wie die Polizei meldet, pfiff ein 52-jähriger einschlägig polizeibekannter Mann am Mittwochabend gegen 20 Uhr einer 34-Jährigen und ihrer 15 Jahre alten Tochter in der Eisenbahnstraße in Bad Cannstatt hinterher. Als die beiden sich umdrehten, sahen sie, dass der 52-Jährige offenbar keine Hose trug. Alarmierte Polizisten nahmen ihn fest. Gegen den Mann besteht bereits wegen anderer Fälle von Exhibitionismus ein Haftbefehl. Er kam vor einen Haftrichter.

In der Hohentwielstraße im Stuttgarter Süden hielt am Donnerstag gegen 16.20 Uhr ein blaues Auto neben einer Achtjährigen, der Fahrer fragte nach dem Weg zum Hauptbahnhof. Während das Mädchen den Weg erklärte, holte der Mann offenbar sein Geschlechtsteil aus der Hose und onanierte. Das Mädchen flüchtete nach Hause, ihre Mutter verständigte die Polizei. Der Mann war etwa 40 bis 50 Jahre alt und hatte eine dickere Statur. Er hatte kurze, dunkle, eventuell grau-melierte Haare, einen Vollbart und ungepflegte Zähne. Er trug Jeans und einen weißen Pullover.

Am Donnerstag gegen 0.10 Uhr wartete eine 34 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz des Cannstatter Wasens in ihrem Auto, um einen Bekannten abzuholen. Plötzlich bemerkte sie, dass ein Unbekannter vor dem Auto stand und offenbar onanierte. Als die 34-Jährige daraufhin wegfuhr, flüchtete der Unbekannte in Richtung der Gaisburger Brücke. Der Mann war etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und hatte eine normale Statur. Er hatte kurze bräunliche Haare. Bekleidet war er mit Jeans und einem grauen Oberteil.

In allen drei Fällen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 Hinweise entgegen.