Blaulicht aus Stuttgart und der Region Lieferant mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Von red 20. September 2016 - 14:55 Uhr

Zwei unbekannte Männer bedrohen in Ludwigsburg den Fahrer eines Lieferservice und seinen Begleiter mit Schusswaffen und rauben sie anschließen aus.Foto: dpa

Ein 43-jähriger Fahrer eines Lieferservice und sein Begleiter werden in Ludwigsburg von zwei Unbekannten mit Schusswaffen bedroht und ausgeraubt – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart und der Region.

Ludwigsburg - Noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag Essen bei einem Lieferservice in Ludwigsburg bestellt und dabei den 43-jähriger Fahrer des Lieferservice und seinen 39-jähriger Begleiter mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt.

Wie die Polizei berichtet, war der 43-Jährige Lieferant und sein Begleiter gegen 1.20 Uhr in einem Smart an die genannte Anschrift in Ludwigsburg gefahren. Sie wurden dort bereits von zwei unbekannten Männern erwartet. Um das bestellte Essen zu holen, stieg der 43-Jährige aus dem Auto aus und lief zum Kofferraum. Plötzlich bedrohte einer der Männer ihn mit einer Schusswaffe und raubte ihn aus. Auch der 39-Jährige wurde von dem zweiten Täter mit einer Schusswaffe bedroht, aus dem Auto gezogen und bestohlen.

Täter flüchteten im geklauten Smart

Die Räuber flüchteten anschließend in dem Smart in Richtung Osterholzallee. Der Wert der Beute konnte noch nicht beziffert werden, es handelt sich aber um die Geldbeutel und Handys der beiden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Polizeihubschrauber blieb ohne Erfolg. Der gestohlene Smart konnte auf einem Parkplatz an der nahe gelegenen Schlieffenstraße sichergestellt werden.

Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren mit kräftiger Statur. Der eine ist etwa 1,60 Meter groß, sein Komplize etwas größer. Sie trugen beide dunkle Kleidung, haben einen kurzen Vollbart und sprachen Deutsch. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07141/18-9 entgegen.