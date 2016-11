Blaulicht aus Stuttgart und der Region Fußgängerin überfahren, Bauarbeiter abgestürzt

Von red/dpa 06. November 2016 - 15:23 Uhr

Polizei und Rettungskräfte hatten am Samstag, 5. November zahlreiche Einsätze in Stuttgart und der Region.Foto: dpa

In Waiblingen tritt eine Fußgängerin unvermittelt auf die Straße und wird überfahren. In Geislingen stürzt ein Bauarbeiter mit einer Betonplatte ab – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart und der Region.

Waiblingen - Schwere Verletzungen trug am Samstag, gegen 17:08 Uhr, eine 66-jährige Fußgängerin davon, als sie von einem 51-jährigen Autofahrer in der Weidachstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) angefahren wurde. Der Pkw-Fahrer bog von der Bahnhofstraße in die Weichdachstraße ein und sah laut Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits die Fußgängerin zwischen den geparkten Autos stehen. Wie die Polizei weiter berichtet, trat die Fußgängerin dann plötzlich unvermittelt auf die Fahrbahn, direkt vor den Ford, so dass der 51-jährige Fahrer nicht mehr reagieren konnte und mit der Person zusammenprallte.

Die Fußgängerin wurde durch den Anprall auf die Straße gestoßen und an den Beinen vom Fahrzeug überrollt. Sie musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.