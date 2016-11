Blaulicht aus Stuttgart und der Region 20-Jährige vergewaltigt

Von red 04. November 2016 - 17:24 Uhr

Die Polizei kann den 22-jährigen Tatverdächtigen in Magstadt fassen, der eine 20-Jährige vergewaltigt haben soll.Foto: dpa

Ein 22-Jähriger sitzt in Haft, weil er eine 20-Jährige in Magstadt vergewaltigt haben soll – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart und der Region.

Magstadt - Ein 22-Jähriger soll in der Nacht zum Donnerstag eine 20-jährige Frau vergewaltigt haben. Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber haben in Magstadt (Kreis Böblingen) nach dem tatverdächtigen Mann gefahndet.

Wie die Polizei berichtet, alarmierte die 20-Jährige gegen 3.30 Uhr die Polizei. Kurz zuvor hatte sie die Wohnung des 22-jährigen Tatverdächtigen verlassen, mit dem sie sich am Abend zuvor dort getroffen hatte und auch übernachten wollte. Nach dem sexuellen Übergriff flüchtete sie.

22-Jähriger bestreitet die Tat

Während der Fahndung konnte der Mann in der Nähe seiner Wohnung durch den Polizeihubschrauber entdeckt und von Polizisten vorläufig festgenommen werden. Der 22-Jährige, der die Tat abstreitet, wurde am Freitag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.