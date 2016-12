Blaulicht aus Stuttgart Unbekannter onaniert vor Zehnjähriger

Von red 13. Dezember 2016 - 15:59 Uhr

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der vor einem zehnjährigen Mädchen in Stuttgart-Vaihingen onaniert hat.Foto: dpa-Zentralbild

Ein zehnjähriges Mädchen wird von einem unbekannten Autofahrer in Stuttgart-Vaihingen angesprochen. Der Mann fragt sie nach dem Weg und onaniert vor ihr – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Vaihingen - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmorgen in Stuttgart-Vaihingen ein zehnjähriges Mädchen angesprochen und vor ihr onaniert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, war das Mädchen gegen 7.30 Uhr in der Paradiesstraße in Stuttgart-Vaihingen unterwegs, als der Unbekannte sie aus dem Auto heraus nach dem Weg fragte. Nachdem sie dem Unbekannten den Weg beschrieben hatte, wendete er sein Fahrzeug, hielt erneut neben dem Mädchen an und fragte sie, ob sie mitkommen wolle.

Der Unbekannte onanierte vor dem Mädchen

Dabei hatte der Mann sein erigiertes Glied entblößt und onanierte. Der Täter ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, hat einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare, dunkle Augen und einen schwarzen Vollbart. Er trug einen grauen Pullover mit rot-schwarzen Zacken auf der Brust und eine dunkle Jeanshose. Beim Auto des Täters soll es ich um einen metallic-blauen Wagen mit fünf Türen und Stufenheck handeln.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 melden.