Blaulicht aus Stuttgart Unbekannter onaniert an Haltestelle

Von red 05. Januar 2017 - 15:04 Uhr

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der an einer Haltestelle in Bad Cannstatt vor zwei Frauen onaniert hat.Foto: dpa

Ein unbekannter Mann hält mit seinem Wagen an einer Haltestelle in Bad Cannstatt, steigt aus und onaniert vor zwei wartenden Frauen – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend an einer Bushaltestelle in Stuttgart-Bad Cannstatt vor zwei Frauen onaniert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, hielt der Unbekannte gegen 21.10 Uhr mit seinem silbernen Kleinwagen an der Bushaltestelle Altenburg an, stieg aus und onanierte vor den Frauen im Alter von 22 und 34 Jahren, die unter dem Vordach der Bushaltestelle warteten. Als sie ihn auf sein Handeln ansprachen, stieg er wieder in sein Auto und fuhr weg.

Der Mann soll etwa 1,75 Meter groß sein, hat schwarze, glatte Haare und ein asiatisches Aussehen. Er trug eine rote Daunenjacke und eine dunkle Hose. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 melden.