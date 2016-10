Blaulicht aus Stuttgart Unbekannter greift 25-Jähriger unter den Rock

Von red 07. Oktober 2016 - 14:35 Uhr

Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der einer 25-Jährigen in Stuttgart-Mitte mehrfach unter den Rock und an die Brust gefasst hast.Foto: dpa

Ein bislang unbekannter Mann begrapscht eine 25-Jährige in Stuttgart-Mitte, greift ihr mehrfach unter den Rock und an die Brust – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Mitte - Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zum Freitag eine 25-Jährige in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt, griff ihr unter den Rock und an die Brust. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, war die 25-Jährige gegen 2.35 Uhr in der Straße Neue Brücke in Stuttgart-Mitte alleine zu Fuß unterwegs, als sie von dem Unbekannten zunächst um eine Zigarette gebeten wurde. Als sie den Weg ohne zu reagieren fortsetzte, packte sie der Unbekannte plötzlich, bedrängte sie und griff ihr mehrfach an die Brust sowie unter den Rock. Die Frau konnte sich schreiend aus dem Griff des Mannes befreien und flüchten.

Die Polizei bittet um Hinweise

Der als nordafrikanisch beschriebene Unbekannte soll zwischen 35 und 40 Jahre alt, schlank und etwa 1,60 Meter groß sein. Er hatte kurz rasierte dunkle Haare mit auffälligen Geheimratsecken und sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidet war er mit einer sehr hellen verwaschenen Jeans und langärmligem Oberteil. Ein unbekannter Begleiter des Verdächtigen blieb während des Übergriffs unbeteiligt im Hintergrund.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 entgegen.