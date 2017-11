Blaulicht aus Stuttgart Unbekannter erbeutet Bargeld mit Wechseltrick

Von red 03. November 2017 - 14:33 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Trickbetrüger geben können (Symbolbild). Foto: dpa

Ein unbekannter Mann kommt am Donnerstag in eine Bäckerei im Stuttgarter Westen. Er verwickelt die beiden Verkäuferinnen in ein Gespräch. Diese und weitere Meldungen von der Polizei in Stuttgart.

Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag in einer Bäckereifiliale an der Herzogstraße (Stuttgart-West) mit dem sogenannten Geldwechseltrick Bargeld erbeutet.

Der Mann betrat laut Polizei gegen 11.45 Uhr die Filiale und wollte zunächst mit einem 50-Euro-Schein ein Getränk bezahlen. Anschließend entschied er sich mehrfach um und verwickelte sowohl die 17 Jahre alte Verkäuferin, als auch ihre Kollegin in ein Gespräch. Dadurch gelang es dem Täter, unbemerkt sowohl die 50 Euro, als auch das Wechselgeld und das Getränk an sich zu nehmen, bevor er das Geschäft in unbekannte Richtung verließ.

Die Verkäuferin beschrieb den Unbekannten als circa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine dicke Statur, graue Haare und einen Dreitagebart.

Der Unbekannte sprach deutsch mit schwäbischem Akzent und war mit einer blauen Fleece-Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-4330 zu melden.