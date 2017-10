Blaulicht aus Stuttgart Unbekannter entblößt sich in der Innenstadt

Von red 17. Oktober 2017 - 11:59 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in der Senefeldstraße (Symbolbild). Foto: dpa

An einer Bushaltestelle zieht ein älterer Mann am Montagabend blank. Die Polizei wird noch verständigt, kann den Mann aber nicht mehr auffinden. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat sich am Montag im Bereich einer Bushaltestelle an der Senefelderstraße (S-Mitte) entblößt und sich dabei selbst befriedigt, so die Polizei.

Dies fiel einem 47 Jahre alten Mann gegen 20.20 Uhr auf, der daraufhin die Polizei verständigte.

Der 47-Jährige beschrieb den Mann wie folgt: Er war 60 bis 70 Jahre alt, hatte braunes Haar und trug eine Brille, eine dunkelgraue Jacke und eine Jeans. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu wenden.