Blaulicht aus Stuttgart Unbekannte rauben 34-Jährigen auf offener Straße aus

Von red/dja 09. Mai 2017 - 15:13 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in der Senefelderstraße.Foto: dpa

Ein 34-Jähriger ist nachmittags im Stuttgarter-Westen unterwegs. Auf einmal wird er von zwei Unbekannten überfallen. Diese und weitere Meldungen von der Polizei Stuttgart.

Stuttgart - Zwei Unbekannte haben am Donnerstag an der Senefelderstraße (S-West) einem 34 Jahre alten Mann den Turnbeutel geraubt. Die Männer sprachen laut Polizei den 34-Jährigen gegen 17.10 Uhr an, schlugen plötzlich auf ihn ein und entrissen ihm den Turnbeutel mit persönlichen Gegenständen. Der leichtverletzte Mann wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Das Opfer beschrieb die beiden Täter als zirka 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß mit südländischem Aussehen und heller Haut. Einer hatte einen Bart. Zur Tatzeit war einer der beiden Tatverdächtigen mit einem weißen Shirt, einer schwarzen Jacke und einer hellblauen Jeans bekleidet.

Beide trugen eine Baseballkappe. Eine der Kappen war schwarz und mit dem Wort ‚Dope’ beschriftet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 entgegen.