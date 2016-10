Blaulicht aus Stuttgart Überregional agierende Einbrecherbande gefasst

Von red 13. Oktober 2016 - 17:01 Uhr

Foto: dpa

In den vergangenen Tagen konnte von der Polizei eine Einbrecher-Bande festgenommen werden, die in Stuttgart und Region mindestens zehn Einbrüche vorgenommen haben soll. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart - Die Polizei hat in den vergangenen Tagen in Stuttgart und Region eine fünfköpfige Einbrecherbande ausfindig machen und einen Großteil davon festnehmen können.

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilt, gelang der Erfolg dem Polizeipräsidium Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit der Polizei Berlin. Die Bande hatte sich auf Einbrüche in die Wohnungen asiatischer Gaststättenbetreiber spezialisiert und seit Juli diesen Jahres in Baden-Württemberg und Berlin in zehn Fällen mehrere zehntausend Euro Bargeld erbeutet, die sie anschließend vermutlich ins Ausland transferierten.

Die Ermittler kamen der Bande durch den Hinweis eines Zeugen auf die Spur. Der Zeuge hatte am 21. Juli einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und sich das Kennzeichen seines Autos notiert. Später stellte sich heraus, dass das Auto von einem 32-jährigen Tatverdächtigen angemietet wurde. Hierzu hatte er einen gefälschten Ausweis vorgelegt.

Vier von fünf Tatverdächtigen konnten festgenommen werden

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten schließlich vier weitere Tatverdächtige ermittelt werden: zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 33 und 46 Jahren. Sie sollen in wechselnder Besetzung Einbruchsdiebstähle begangen haben und hierzu Mietautos in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland angemietet haben.

Nachdem Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen erlassen wurde, konnten vier von ihnen in der vergangenen Woche festgenommen werden. Sie befinden sich seither in Untersuchungshaft. Der 32-jährige Tatverdächtige konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Die Kriminalpolizei prüft indes mögliche Zusammenhänge zu rund 30 weiteren Fällen in Baden-Württemberg, bei denen die Täter ähnlich vorgegangen sein sollen.